Der oberösterreichische Energiekonzern startet mit einer Regionalkampagne, umgesetzt von der Linzer Werbeagentur upart, in den Sommer.

Gerade in den letzten Wochen und Monaten spüre man besonders stark, dass das Vertrauen in regionale Anbieter rasant angestiegen sei, so upart-Geschäftsführer Daniel Frixeder: „Die Energie AG ist seit ihrem Bestehen mit dem Land Oberösterreich fest verwurzelt. Deshalb haben wir uns mit unserem Kunden entschieden, die Regionalität zum Kampagnenfokus zu machen.“



Unter dem Motto „100% Oberösterreich“ werden ab sofort sämtliche Produkte, Serviceleistungen und Events des Unternehmens kommuniziert. Geschaltet werden die Sujets des neuen Auftritts via Plakate, Citylights, Anzeigen, Radiospots, Web-Banner, Landingpage und diverse Online-Maßnahmen. „Aus 100% Oberösterreich ergeben sich eine Reihe Heimvorteile für unsere Kunden“, sagt Michael Frostel von der Energie AG. Dazu zählten unter anderem Strom aus heimischer Wasserkraft sowie Biogas aus der Landwirtschaft.