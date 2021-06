Mit den Farben des Regenbogens will man ein "Zeichen für Weltoffenheit, Gleichberechtigung und Vielfalt" setzen.

Seit einigen Tagen ist die Leopoldstadt ein wenig bunter: Der Zebrastreifen vor der Unternehmenszentrale von A1 in der Lasallestraße wurde im Auftrag des Unternehmens in den Regenbogenfarben eingefärbt. Damit will das Unternehmen - rechtzeitig zum Start des Pride-Monats am heutigen Dienstag - ein "gut sichtbares Zeichen für Weltoffenheit,Gleichberechtigung und Vielfalt" setzen, wie A1 in einer Aussendung mitteilt. Diese Werte seien auch in der Unternehmensstrategie verankert. Bereits seit den 1970ern ist die Regenbogenfahne Symbol für die LGBT+-Community.



Seit einem Jahr gibt es im Unternehmen eine A1- LGBT+-Community, deren Ideen und Vorschläge in die Unternehmenskultur integriert würden, so das Unternehmen."Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier so initiativ sind, denn darin zeigt sich für uns, dass wir bereits jetzt eine Kultur leben, in der sich jeder willkommen fühlt und gehört wird", so A1 Group CEO Thomas Arnoldner, A1 Österreich CEO Marcus Grausam und A1 Österreich CFO Sonja Wallner in einer Stellungnahme.