Movelight platziert den Bekleidungsriesen in der Wiener Innenstadt.

Für den Online-Bekleidungshändler Zalando und in Zusammenarbeit mit der Mediaagentur Media 1 präsentiert der Außenwerber nun im September am Graben und in der Jungferngasse in Wien zwei Werbesujets. Als Kreativagentur fungierte Kolle Rebbe. Movelight Der Wiener Graben ist eine der beiden prominenten OOH-Adressen. Das Model auf der Großfläche Jungferngasse beobachtet laut Movelight „mit einer ziemlichen Coolness die Passanten in der prominenten Fußgängerzone“. Die Großwerbeflächen befinden sich auf der denkmalgeschützten Immobilie der Erste Bank, wo derzeit ein weiteres Luxushotel mitten im Zentrum entsteht.