Yannik Steer

Als Reaktion auf die fremdenfeindliche Störaktion projizierte das Flüchtlingsprojekt Ute Bock ein emotionales Zitat der Gründerin auf die Hausfassade des Flüchtlingswohnhauses.

Das Ute Bock Haus wurde am Sonntag von der Gruppierung "Patrioten in Bewegung" angegriffen, die ein Transparent mit der Aufschrfit "Kein Bock auf Multi Kulti" auf der Hauswand befestigten. Dort, wo am Sonntag noch das fremdenfeindliche Banner hing, strahlten Dienstag Abend Ute Bocks Worte: "Man muss den Menschen Hoffnung geben!". "Dass so eine rechtsextreme Störaktion gerade in unserem Jubiläumsjahr geschieht, ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wir unseren Weg, Ute Bocks Weg, auch in der Zukunft weitergehen müssen. Denn Hoffnung, Mitgefühl und Menschlichkeit sind größer als Hass", sagt Thomas Eminger, Geschäftsführer des Flüchtlingsprojekts Ute Bock, das im Mai sein 20-jähriges Bestehen feiert.