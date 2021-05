Der Werbewand-Standort bei der Wiener Staatsoper bietet seit Kurzem deren Sponsoren die Möglichkeit, sich auf 200 Quadratmetern auf dem im Zuge von Sanierungsmaßnahmen errichteten Gerüst am Herbert-von-Karajan-Platz zu präsentieren.

Nicht viele Standorte würden alle notwendigen Eigenschaften vereinen, um einen perfekten Außenwerbeauftritt zu ermöglichen: innerstädtisch, prominent und hochfrequentiert. „Wenn es sich dann noch um ein Wahrzeichen Wiens handelt, geht es eigentlich nicht besser“, verspricht man nun seitens Werbewand Wien.



Werbewand berät die Staatsoper bei diesem Projekt. „Wir unterstützen die Staatsoper in der Planung, bieten den erwarteten Service für ihre Sponsoren und übernehmen das Handling, die Produktion sowie die Montage“. Um dem Anspruch des Standortes gerecht zu werden, habe man die Fassade auf dem Gerüst entsprechend gespiegelt, sagt Georg Suchanek, Eigentümer der Werbewand Wien.Dieses Projekt sei ein gutes Beispiel dafür, dass sich diese Art der Außenwerbung sehr wohl homogen in das Stadtbild einfügen könne, wenn es professionell umgesetzt werde. Nach Lexus sind die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Philoro und OMV als Werber zu sehen. Mitte August, rechtzeitig vor Beginn der neuen Saison im September, soll das Gerüst abgebaut werden „und die Fassade in neuem Glanz erstrahlen“.