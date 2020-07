Auch bei den ÖBB hat die Corona-Krise deutliche Spuren hinterlassen. Mit einer dreistufigen Kampagne positionieren sich die Bundesbahnen jetzt neu.

"Corona hat uns alle sehr getroffen. Nicht nur uns als Unternehmen, sondern auch alle Menschen in Österreich, sowie das gesamte sozioökonomische Umfeld, in dem die Österreichischen Bundesbahnen tätig sind", so ÖBB-Kommunikationsleiter Sven Pusswald zur schwierigen Ausgangslage. Das Werbeteam der ÖBB und das Kreativduo von AANDRS standen vor der Herausforderung, die Aufgabe der ÖBB als Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor zu zeigen, die Markenwerte zu stärken und gleichzeitig Angebote zu kommunizieren.Die Kampagne wurde in drei Phasen unterteilt: In der ersten Phase wurden die Fahrgäste über die neuen Reisebestimmungen informiert. Im Mittelpunkt der zweiten Phase, die ab 3. Juli on Air startet, steht das dynamische Kampagnenmotto "Neu denken", das für alle Tätigkeitsbereiche der ÖBB abgewandelt wird. In einem cineastischen 40-Sekünder wird der Fokus auf die Leistungen der ÖBB gelegt.Erweitert wird die Kampagne durch einen Produktschwerpunkt des Personenverkehrs. "Mit 'Österreich neu entdecken' fügen wir uns gut ins Kampagnenmotto ein und setzen dabei den Mediafokus für das Produktangebot der Vorteilscard verstärkt auf Performance," so Karin Seywald-Czihak, Geschäftsführerin der ÖBB Werbung GmbH. "Die ÖBB sollen so verstärkt als Enabler für klimafreundlichen Urlaub in Österreich positioniert werden und wieder Lust aufs Reisen mit Bus und Bahn machen." Die Kampagnenwebseite oebb.at/entdecken fungiert dabei als vielfältiger Content Hub. Start der 360 Grad-Kampagne in TV, Print, Online und Mobile ist der 3. Juli, die Laufzeit beträgt sechs Wochen.