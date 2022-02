Mindshare Österreich baut die Zusammenarbeit mit der deutschen Luxusmarke im Bereich für Kücheneinbaugeräte weiter aus.

Identifikations- und Interaktionsmöglichkeiten

Das Unternehmen mit Sitz in München ist weltweit in über 50 Ländern mit mehr als 25 Showrooms vertreten. Nach der ersten internationalen Social-Media-Kampagne von Mindshare im Sommer 2020 wurde nun eine europaweite Kampagne ausgerollt. Das Mindshare Social-Media-Team Anna Sihorsch, Eva Heimberger und Benedikt Ohrfandl hat die von Gaggenau beigestellte internationale Kreationsidee „Create one aesthetic statement“, entwickelt von der Londoner Kreativagentur Lime Creative, im Herzen einer Social-Media-Kampagne inspirierend verankert. Ein Mix aus unterschiedlichen Bild- und Videoformaten auf den Plattformen Pinterest und Instagram wurde von analogen und digitalen Anzeigen in internationalen Design- und Architekturmagazinen komplettiert.Für authentische Darstellung der kreativen Komposition aller Küchengeräte wurden Impressionen von im Alltag genutzten Gaggenau-Küchen in Schweden, Norwegen, Wales und Schottland in unterschiedlichen Video-Schnittvarianten zielgruppen- und plattformgerecht aufbereitet. Agentur-Managing-Director Niklas Wiesauer sagt: „Wir erreichen durch dieses Konzept die Konsument:innen auf der von ihnen bevorzugten Plattform direkt in ihrem Alltag. Mit den unterschiedlichen Identifikations- und Interaktionsmöglichkeiten steigern wir so die Markenbekanntheit.“