Nach einigen Jahren pandemiebedingter Pause konnte am 30. Juni wieder das (tatsächlich schon) legendäre Sommerfest des Privatradiovermarkters Radio Marketing Service Austria stattfinden. Bei sommerlichen Temperaturen wurde unter dem sichtbaren Motto „Pink Summer Vibes“ bei der Galopprennbahn Freudenau gefeiert.

Die Band Egon 7 heizte die Stimmung an, ebenso die RMS-Fest-bekannte USP, das Autodrom. Dass viele Gäste blaue Flecken von den unsanften Remplern erlitten, tat dem Vergnügen keinen Abbruch. Ein Highlight war der Auftritt des gesamten RMS-Teams, samt Tanzeinlagen und einer Gesangseinlage des Evergreens „Copacabana“ von RMS-Geschäftsführer Joachim Feher; „gänzlich ohne Playback“, wie man betont.

„Heute ist Partymodus angesagt und für ein paar Stunden dürfen wir die Anstrengungen und Herausforderungen der letzten Jahre sowie die aktuellen Geschehnisse in der Welt vergessen. Spüren wir die positiven Vibes, genießen wir den sommerlichen Abend und feiern eine fröhliche, pinke Summerparty“, so Feher.

'Pink Summer Vibes': Die Fotos des RMS-Fest 2022

'Ausschließlich von uns geplant'

„Das RMS Sommerfest wird ausschließlich von uns ohne externe Unterstützung geplant, organisiert und koordiniert. Auch bei der Dekoration, damit so richtig Summerfeeling aufkommt, arbeiten alle Kolleg:innen tatkräftig und mit viel Herzblut mit. Dass unsere Gäste diesen persönlichen 'handmade' Touch schätzen und lieben, ist ein ganz besonderes Lob an das gesamte Team der RMS“, so Brigitte Hauser, „Mastermind“ des RMS Sommerfests.