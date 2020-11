Mittels Search-Engine- und Display-Advertising-Expertise von e-dialog konnte Global 2000 neue Zielgruppen für seine politische Kampagne "Pfand drauf" ansprechen. Die Petition liegt bereits bei über 25.000 Unterschriften für die Einführung eines Pfandsystems in Österreich.

Global 2000 fordert die Einführung eines Einweg-Pfandsystems auf Getränkeverpackungen in Österreich sowie die stufenweise Erhöhung der Mehrwegquote auf 90 Prozent bis 2035. Zu diesem Zweck startete die Organisation die "Pfand drauf"-Petition. Um mit dieser eine möglichst große Zielgruppe zu erreichen, bekam die Umweltschutzorganisation fachliche Unterstützung von den Digitalexperten bei e-dialog."Unser Ziel bei dieser Kampagne war es, neue Personen anzusprechen, die wir nicht über unsere bisherigen Online- und Offline-Kanäle erreichen konnten und diese für die 'Pfand Drauf'-Petition zu gewinnen", erklärt Katharina Hölzl, Online Fundraising bei Global 2000. Basierend auf diesem Ziel konzipierte das SEA-Team von e-dialog eine Kampagne, welche sowohl Responsive Google Display Ads als auch Youtube-Anzeigen inkludierte. Global 2000 Erschließung neuer Zielgruppen durch Search Engine Advertising Wie bei vielen anderen Organisationen und Unternehmen konnten viele der ursprünglich für die Kampagne geplanten Offline-Aktivitäten in diesem Jahr nicht stattfinden. Daher war es essentiell, innerhalb kurzer Zeit neue Ideen online umzusetzen. Diese Herausforderung konnte Global 2000 mit der Unterstützung e-dialogs erfolgreich meistern."Maßnahmen in diesen Kanälen haben wir bei Global 2000 in dem Ausmaß zum ersten Mal umgesetzt und die gewonnenen Erkenntnisse sind sehr wertvoll für uns", so Hölzl weiter. Insgesamt wurden bereits über 500 neue Unterschriften allein direkt über die Display und YouTube Ads gesammelt und viele Menschen konnten für das Thema sensibilisiert werden.