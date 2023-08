Tourismusverband Schladming-Dachstein

Carolin Lang, Leitung Digitale Services, und Michael Schütz, Leitung Gäste- und Vermieterservice, vom TVB Schladming-Dachstein

Die Urlaubsregion Schladming-Dachstein treibt ihre Offensive im Bereich 'Digitale Gästeinformation' voran.

Neben täglich aktualisierten Infos auf der Website, in Social-Media-Kanälen und über eine eigene App sind nun auch an mehreren Orten so