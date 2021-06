so Gewista CEO Franz Solta. Mehr dazu Neue Kampagne ÖBB will 'Gemeinsam Durchstarten' Mit der aktuellen Kampagne, die heute startet, will der Mobilitäts- und Logistikpartner mit den Agenturen Aandrs und papabogner den ÖsterreicherInnen Mut machen. » Die ÖBB nutzen nicht nur die Reichweite des Mediums, sondern auch eine der vielen kreativen Gestaltungsmöglichkeiten - eine Sonderwerbeform mit Formatsprengung - die das Rolling Board bietet. Maximale Aufmerksamkeit und nachhaltige Erinnerung beim Rezipienten sind garantiert",

Die Gewista inszeniert für die "Schienenbienen" eine sogenannte Formatsprengung am Medium Rolling Board. Bei dieser Werbeform werden 3D Elemente rund um und am Rolling Board angebracht, die mit dem Sujet und der Message auf diesem inhaltlich interagieren. Dazu wurde am unteren Rand des Rolling Boards, gemäß dem Motto am Sujet "Mehr Platz für die Bienen", ein länglicher Blumenkasten angebracht. Aus dem Blumenkasten wachsen an beiden Enden Kletterpflanzen zu Boden. "