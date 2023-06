Mit Komplimenten will der OOH-Spezialist ein Zeichen setzen

Mehrwöchige Teaser-Kampagne

Zwei Wochen lang bekamen die Wiener:innen ungewöhnlich viele Komplimente auf Screens auf Straßen und in Öffi-Stationen präsentiert. Mit Komplimenten, wie "Sara, du schaffst alles", "Thomas, du bist ein genialer Freund" oder "Omar, du bist perfekt" will Gewista ein Zeichen setzen und mit ungewöhnlicher Freundlichkeit den Wiener:innen ihren Grant ein wenig "austreiben".Für die mehrwöchige Teaser-Kampagne wurden Digitale City Lights und Premium Screens als Werbeträger auf Standorten in ganz Wien eingesetzt. Mit gut platzierten digitalen City Lights, wie beispielsweise auf der Mariahilfer Straße, sollte die Neugierde der Passant:innen geweckt werden, wer hinter der Kampagne stecken könnte. Für die Auflösung der Komplimente-Kampagne werden neben City Lights auch Acht-Bogen-Plakate sowie Premium Boards – neben hochfrequentierten Fahrbahnen – eingesetzt. So kann für ein einheitliches Zusammenspiel aus sowohl digitalen als auch klassischen Werbeträgern von Gewista gesorgt werden.