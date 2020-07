Neben der Stärkung des SEO-Bereichs sollen die Sichtbarkeit und der Website-Traffic erhöht sowie Conversions optimiert werden.

Otago soll dafür sorgen, dass Kunden ihre Traumschuhe im Online-Shop von Deichmann in Zukunft noch schneller und einfacher finden. Dabei setzt die Wiener Online-Marketing-Agentur auf einen Kunden-zentrierten Ansatz, also eine positive Customer-Experience. Das Thema SEO (Search Engine Optimization) begleitet das Unternehmen schon seit dem Start des Online-Shops 2011. Durch die wachsende Expertise im Deichmann-Team von Österreich wurde die lokale Komponente immer wichtiger – vor allem im Hinblick auf Österreich-spezifische Content-Optimierungen. Also wurde die Suche nach einem lokalen Partner in Sachen SEO gestartet."In einem Pitch haben wir nach einer Agentur gesucht, die einen für uns passenden, aber auch transparenten Ansatz bei der Suchmaschinen-Optimierung bietet. Wichtige Kriterien waren eine breite Team-Aufstellung und der Blick auf unsere, im ersten Schritt nicht SEO beeinflussenden Online-Shop-KPIs (Key Performance Indicator) wie Transaktionen und durchschnittliche Warenkorbwerte", erklärt Birte Leh, Performance Marketerin & SEO Managerin bei Deichmann Österreich."Otago konnte uns in allen Punkten überzeugen und beeindruckte uns mit einer eigenen Zielsetzungsmethodik und einem kompetenten Team, in dem viel heterogenes Wissen herrscht. Außerdem arbeitet Otago bereits mit Kunden zusammen, die eine ähnliche Kommunikationsstruktur im Unternehmen haben wie wir. Genau diese Expertise für Handelsthemen haben wir gesucht und bei Otago gefunden", so Leh weiter.