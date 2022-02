Der deutsche Hemdenerzeuger und der schottische Schauspieler setzen ihre Kooperation fort.

Zeitgleich zur Kooperationsverlängerung haben in Südfrankreich die Fotoaufnahmen und Dreharbeiten mit dem smarten Schotten zur neuen Imagekampagne stattgefunden.Die Fotomotive und Imagevideos werden sich ab März 2022 in reichweitenstarker Publikumswerbung in diversen Print- und Digitalmedien gegenüber der Endkundschaft zeigen und über verschiedene Kommunikations- und Distributionskanäle ausgespielt. Der Fokus der ausdrucksvollen Aufnahmen lag dabei darauf, Gerard Butler möglichst authentisch in seiner Profession als Schauspieler zu inszenieren und nicht als klassisches Fotomodell, um den Bildern und Videoaufnahmen eine möglichst lässige und glaubwürdige Aussage zu verleihen.