Wirtschaftsfaktor, Arbeitgeber, Orientierungshilfe - wie die dritte ÖWR-Konsumentenstudie zeigt, spielt Werbung eine zentrale Rolle im Wirtschaftsleben. Plus: Gewaltverherrlichung und Diskriminierung in der Werbung werden von den Österreicher:innen abgelehnt.

ÖWR

ÖWR-Präsident Michael Straberger

Gewalt geht gar nicht

Sabine_Klimpt

Studienleiterin und ÖWR-Vizepräsidentin Roswitha Hasslinger

Abgelehnt in werbenden Formaten werden gewaltverherrlichende Darstellungen (42 %), Aggressivität in Bild (42 %) und Wort (39 %) sowie abwertende Darstellungen aufgrund der Sprache (44 %), Herkunft (43 %) oder des Geschlechts (42 %). Entsprechend würden Konsument:innen ein Produkt/eine Dienstleistung nicht kaufen, wenn dafür Werbung gemacht wird, die für sie den Eindruck erweckt unwahr (67 %) oder irreführend (55 %) zu sein oder als aggressiv (46 %) oder sexistisch (47 %) erlebt wird. 61 Prozent der Befragten gaben an, dass sie aufgrund einer für sie nicht akzeptablen Werbung schon einmal etwas bewusst nicht gekauft haben."Im Umkehrschluss genießen Darstellungen von Menschen, die den klassischen Schönheitsidealen nicht entsprechen sowie übergewichtige Models und gleichgeschlechtliche Paare hohe Akzeptanz bei den österreichischen Konsument:innen", ergänzt Roswitha Hasslinger. "Spannend ist in diesem Zusammenhang die signifikante Steigerung (Anm.: fünf Prozentpunkte im Vergleich zu 2018) der Akzeptanz von medizinischen und wissenschaftlichen Fachausdrücken in der Werbung. Dies bestätigt die Aussage der erhöhten Glaubwürdigkeit, die Werbung zugesprochen wird.""Aufmerksamkeit, um jeden Preis zu generieren, gehört 2021 eindeutig der Vergangenheit an", erklärt Michael Straberger. Wichtiger sei, Konsument:innen in deren Kompetenz zu erkennen und entsprechend deren Abneigungen und Vorlieben zu respektieren. "Gelingt dies nicht, schlägt es sich unmittelbar in der Kaufbereitschaft nieder." Dazu ergänzt Hasslinger: "Legt man das als ein sozial gewünschtes Antwortverhalten ausgelegt werden, lassen die Ergebnisse zum tatsächlichen Kaufverhalten im Jahresvergleich kaum Interpretationsspielraum." "Noch eindeutiger werden die Ergebnisse im Hinblick auf die positive Wirkung von Werbung und dem tatsächlichen Kaufverhalten", so Straberger weiter, "demnach haben drei Viertel der Konsument:innen schon einmal ein Produkt gekauft oder eine Dienstleistung in Anspruch genommen, weil sie die Werbung dafür angesprochen hat."