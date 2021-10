'Sinnlose Diskussion'

Tatsächlich nutzen derzeit nicht einmal sechs von zehn Seniorinnen und Senioren immer das Internet. Allerdings steigt der Anteil laut der IKT-Erhebung der Statistik Austria stetig: während 2020 nur 28,2 Prozent der 65- bis 64-Jährigen angegeben haben, in den letzten drei Monaten das Internet genutzt zu haben, waren es 2020 schon 57,4 Prozent.Von einer "völlig sinnlosen Diskussion" spricht daher Werner Beutelmeyer von Market. Sein Institut gehört dem VdMI nicht an (wohl aber dem zweiten Branchenverband VMÖ) und führt daher Online-Wahlumfragen durch. Er lobt Bachmayer als "einen der besten Politprognostiker in Österreich" und fühlt sich durch die aktuelle Debatte an die 1980er-Jahre erinnert, als man diskutiert habe, ob telefonische Umfragen seriös seien. "Der Verband sollte nicht Methoden beurteilen", findet Beutelmeyer und verweist darauf, dass auch die Teilnehmer an Online-Befragungen "offline" (durch Telefoninterviews) rekrutiert würden.Günther Ogris von SORA (ebenfalls VdMI-Mitglied) plädiert zwar selbst bei Wahlumfragen klar für einen Methodenmix. Insbesondere Fragen zur Bekanntheit von Politikern könne man mit einem (Online)Panel nicht klären. Er sieht im aktuellen Fall aber einen "berechtigten Methodenstreit", weil auch die Mediennutzung einem permanenten Wandel unterliege. Aus seiner Sicht bräuchte es daher mehr Grundlagenforschung zur Frage, wie Stichproben am besten gezogen werden können. Hier habe sich seit der Entscheidung zwischen Quoten- und Zufallsstichproben Anfang des 20. Jahrhunderts aber nicht mehr viel getan, bedauert Ogris: "Eine wirkliche Stichprobenforschung haben wir nicht."