Die Wiener Linien stellen nun gemeinsam mit der Kreativagentur Traktor U-Bahn-Sujets zur Verfügung, damit sie als Hintergrund bei Videokonferenzen verwendet werden können.

Da mancher Videokonferenz-Anbieter die Möglichkeit bietet, einen virtuellen Hintergrund per Bildupload auszuwählen, kann nun per Mausklick aus der U-Bahn, aus der Remise, vom Urban-Loritz-Platz oder aus dem U-Bahn-Cockpit am e-Meeting teilgenommen werden. Dafür wurde das umfassende Bildarchiv der Öffis geöffnet, um nun ausgesuchte Sujets zur Verfügung zu stellen, die kostenlos zum Download zur Verfügung stehen. "Da die Leute jetzt zuhause sitzen und die Öffis vermissen, bringen wir die Öffis zu ihnen", erklärt Traktor-Geschäftsführer Alexander Winsauer.Vergangene Woche wurde bekannt, dass es der Viralhit "Wir fahren mit der U-Bahn" bei den New York Festivals 2020 Advertising Awards in der Kategorie "Film Craft" auf die Shortlist geschafft hat. Ob das Video, das von der Kreativagentur Traktor im Auftrag der Wiener Linien und in Zusammenarbeit mit Minisex produziert wurde, gewonnen hat, wird am 2. Mai bekanntgegeben.