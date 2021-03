Im Gespräch mit HORIZONT beleuchtet Karin Seywald-Czihak, Geschäftsführerin der ÖBB-Werbung, die Stimmung in der Branche, Chancen für Werber und den Weg zur Normalität.

HORIZONT: Seit ziemlich genau einem Jahr hat uns die Covid-19-Pandemie fest im Griff. Wie hat sich diese Zeit für die ÖBB-Werbung dargestellt?



Karin Seywald-Czihak: Viele Kundinnen und Kunden haben ihre geplanten Kampagnen auf unseren Außenwerbeflächen abgesagt, wir konnten keine persönlichen Vertriebstermine mehr wahrnehmen, es waren einfach alle Planungen auf den Kopf gestellt. Auf Agenturseite mussten neue Kampagnen- und Kommunikationsmuster der jeweiligen Situation angepasst werden. Es war also höchste Flexibilität gefragt. Aber wir haben immer nach vorne geblickt und versuchen, auch das Positive dieser Zeit zu sehen, denn wir haben ja alle in der Digitalisierung – wenn auch nicht ganz freiwillig – einen großen Sprung nach vorne gemacht.



Es gibt Branchen, die sehr stabil waren und auch noch immer sind. Dazu zählt der ganze Bereich Lebensmittelhandel, Finanzwesen und Immobilien. Hier sehen wir wenig Veränderungen im Buchungsverhalten. Wo wir massive Einbrüche verzeichnen mussten, sind Werbespendings von Hotellerie, Gastronomie, Reisebüros, Luftfahrtunternehmen, teilweise auch bei Bekleidung und natürlich der gesamten Veranstaltungsbranche. Ich bin aber zuversichtlich, dass sich das mit weiteren Öffnungsschritten in diesen Branchen sehr rasch ändern wird.Es sind weniger die Standorte als die Werbeformen, die eine stark abweichende Buchungslage hatten. Unser Digital-Out-of-Home-Netzwerk, Railscreen Station, hat – trotz Pandemie im vergangenen Jahr – stark wachsen können. Denn die Flexibilität, kurzfristig und jederzeit von einer zentralen Stelle aus in ganz Österreich Botschaften zu verändern, ist ein Asset, das besonders in Krisenzeiten enorm wichtig ist.Ich muss sagen, wir sind 2020 nochmals mit einem blauen Auge davongekommen. Das liegt sicher an unserem Angebot, vor allem aber an unseren treuen Kundinnen und Kunden. Über alle Mediengattungen haben wir etwas an Umsatz verloren, aber wir liegen besser als der Außenwerbungs-Branchenschnitt von minus 14,3 Prozent.Ja, das ist seit Beginn der Pandemie deutlich spürbar. Kampagnen werden dabei nicht unbedingt kurzfristiger geplant, aber in jedem Fall viel kurzfristiger gebucht. Und dadurch gestaltet sich natürlich auch unsere eigene Planung sehr schwierig. Aber der Trend der steigenden Digitalisierung setzt sich fort. Beim DOOH-Angebot im Mobilitätsumfeld ist die Nachfrage weitestgehend stabil. Wir steuern aber auch mit zugeschnittenen Angeboten dagegen, um das Buchungsverhalten zu fördern. Denn wenn der Markt sich ändert, dann müssen wir uns mitverändern.Es gibt wirksame Impfstoffe, Testungen sind mittlerweile etabliert und all das wird helfen, die Pandemie zu bekämpfen. Und das hoffentlich bis zum Sommer. Der Zeitfaktor dazu bleibt einfach ungewiss und damit auch die erhoffte Rückkehr zur Normalität. Aber Services, Produkte oder Dienstleistungen brauchen einfach entsprechenden Werbedruck, um am Markt wahrgenommen zu werden. Deshalb können wir Marketer nicht warten, bis wieder Normalität einkehrt. Denn sonst könnte der Mitbewerb auf der Überholspur vorbeiziehen.Solange die Pandemie nicht vorbei ist, müssen wir auf Sicht fahren. 2021 wird ein weiteres herausforderndes Jahr und eines der Konsolidierung. Wir werden daher die Zeit nutzen, um nach der Zeit der Neuausrichtung der ÖBB-Werbung ins Feintuning zu gehen und die Prozesse und Produkte weiter zu optimieren. Im Februar haben wir dazu den ersten Schritt gesetzt und bieten unseren Kundinnen und Kunden neben attraktiven Konditionen bis Mitte April auch zusätzliche Stornofreiheit an, um diesen anspruchsvollen Zeiten mit höchster Flexibilität zu begegnen.