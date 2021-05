Mit der neuen Werbelinie will Niederösterreich Werbung Touristen in das Bundesland ziehen.

Kate Hubkova

Markus Führmann

Michael Liebert

"Niederösterreich - einfach erfrischend" lautet der Claim der neuen Kampagne von Niederösterreich Werbung und will sich in diesem Rahmen besonders in den Bereichen "Genussvolles Raderlebnis", "Kulinarik und Weinerlebnis", "Die neue Sommerfrische in Niederösterreich" und "Die neue Achtsamkeit in Niederösterreich" positionieren. "Mit der diesjährigen Werbekampagne der Niederösterreich Werbung möchten wir unsere Tourismusbetriebe bestmöglich bei ihrem Comeback unterstützen", erklärt Toursimuslandesrat Jochen Danninger. "Sie besticht durch Wortwitz und soll unsere Gäste gerne auch ein wenig um Schmunzeln bringen. Wir bauen hier auf der überaus erfolgreichen Kamapgne des Vorjahres auf und punkten vor allem mit Sujets zu den Themen Radfahren, Familie, Kulinarik und Kultur."Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, fügt hinzu: "Unser klarer Anspruch ist es, bekannte, traditionelle Bilder, die wir aus Niederösterreich kennen, modern, witzig und authentisch neu zu interpretieren. Niederösterreich erzielt dabei in vielerlei Hinsicht Spitzenleistungen und genau das möchten wir mit unseren neuen Sujets zum Ausdruck bringen."