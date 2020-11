New York: Galaxy-Awards-Regen für Österreich

Styria Content Creation holte sich in New York zehn Galaxy Awards. Auch das Swarovski Light Festival 2019 sahnte mehrfach ab.

Die Preise für Styria Content Creation im Überblick

Die Content Marketing Agentur Styria Content Creation holte sich zwei Mal Gold, drei Mal Silber, drei Mal Bronze und zwei Mal Honors für A1, die Österreichische Post, Erste Bank, dm, FehrAdvice sowie das Land Steiermark. Für D. Swarovski Tourism holte die insglück Ges. f. Markeninszenierung Silber für die Brand Identity, Gold für Local Attractions sowie Bronze für die Awareness Campaign (PR), Gold im Eventmarketing und Silber in der Sparte Special Events.Insgesamt gab es 438 Einreichungen aus 18 Ländern. Der New Yorker Wettbewerbsveranstalter MerComm zeichnet mit dem Preis weltweite Projekte aus dem Bereich Marketingkommunikation aus.

Gold: Styria Media Group AG, 150 Jahre Styria Video, Kategorie: Geschichte

Gold: Österreichische Post AG, Dialogmarketing-Report, Kategorie: B2B-Produkte & Services

Silber: Land Steiermark, Zwei und mehr - Das steirische Familienmagazin, Kategorie: Copywriting

Silber: A1 Telekom Austria, A1 Business Magazin, Kategorie: Corporate Publications B2B

Silber: A1 Telekom Austria, A1 eSports Infografik, Kategorie: Infografik

Bronze: Erste Bank, Sparefroh Magazin, Kategorie: Broschüren

Bronze: Erste Bank, Sparefroh Magazin, Kategorie: Kinderpublikationen

Bronze: FehrAdvice & Partners, Innovation Engine Video, Kategorie: Animiertes Promotion Video

Honors: dm-drogerie markt, Active Beauty, Kategorie: Corporate Publications

Honors: Land Steiermark, Zwei und mehr - Das steirische Familienmagazin, Kategorie: Familienmagazin