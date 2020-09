Mit 1. September startete die österreichweite Taxi-App, die ein gemeinsames Produkt der Wirtschaftskammer Österreich, des Fachverbands der Beförderungsgewerbe mit PKW und den Fachgruppen in den Bundesländern ist.

360-Grad-Kampagne

TaxiAT wurde speziell für den ländlichen Raum entwickelt. Für das Design der Website und App zeichnet die digitale Kreativagentur Tunnel23 verantwortlich. Das Mobilitätsangebot informiert Nutzer in ganz Österreich über die in ihrer Nähe ansässigen Anbieter, um bei Bedarf schnell und unkompliziert ein Taxi zu rufen. Dank GPS-Ortung zeigt die App jederzeit alle verfügbaren Taxibetreiber in der Umgebung. Neben den aus anderen Taxi-Apps bekannten Funktionen, lässt sich die Suche auch nach bestimmten Sonderanforderungen einschränken, beispielsweise Kranken- und Flughafentransporte oder Haustier-Mitnahme."Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass Menschen einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu individuellen Verkehrsmitteln wie Taxis oder Krankentransporten haben. Mit dem Team von TUNNEL23 ist es uns gelungen, unserer Website und App ein modernes Design zu verpassen, das zahlreiche intuitive Features sowie eine einfach bedienbare Oberfläche bietet", erklärt Erwin Leitner, Obmann des Fachverbandes für das Personenbeförderungsgewerbe mit PKW in der Wirtschaftskammer Österreich.Um Aufmerksamkeit für das neue Online-Angebot von TaxiAT zu schaffen, hat Tunnel23 eine vielseitige 360-Grad-Kampagne konzipiert und umgesetzt. Die gestalteten Werbemittel reichen von klassischen Printanzeigen über Onliner-Banner bis hin zu Radiospots und Social-Media-Anzeigen. Lustige Wortspiele und zielgruppengerechte Botschaften schaffen dabei eine effektive Kundenansprache. Das Design der Kampagnen-Sujets ist im markanten gelb-schwarzen Look der Marke gehalten und bietet dadurch einen hohen Wiedererkennungswert."In unserer 360-Grad-Kampagne sorgen wir mit plakativen und humorvollen Headlines für eine aufmerksamkeitsstarke Zielgruppenkommunikation. Dadurch schaffen wir österreichweit mehr Bewusstsein für die attraktiven Services heimischer Taxianbieter", kommentiert Diego del Pozo, Geschäftsführer von Tunnel23.