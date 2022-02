Michael Fiala

Auch 2022 wird das bereits traditionelle Beachvolleyball-Turnier in Wien auf dem Heumarkt stattfinden. Hauptsponsor A1 und die Stadt Wien zeigen sich dabei als treue Partner.

Nach den Weltmeisterschaften 2017 und den Europameisterschaften 2021 wird Wien erneut ein historisches Beachvolleyball-Highlight erleben: Denn erstmals wird Wien Schauplatz eines neuen Formats werden. Von 2. bis 7. August 2022 wird es die erste Team-EM zu sehen geben. Austragungsort wird erneut der Wiener Heumarkt mit dem angrenzenden Hotel Intercontinental sein. Im Zuge der Bekanntgabe des Turniers gab Organisator Hannes Jagerhofer auch bekannt, dass man sich mit Wien als Host-City und Hauptsponsor A1 für die nächsten drei Jahre auf einen Vertrag einigen konnte. Jagerhofer: "Wir konnten mit allen Partnern aus dem letzten Jahr verlängern, was uns natürlich besonders freut." Das Turnier ist an sich ausvermarktet, "aber wenn jemand Interesse zeigt, dann finden wir schon einen Platz", so Jagerhofer.