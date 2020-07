Der Unternehmensauftritt soll den Innovations- und Nachhaltigkeitsgedanken des neu gegründeten Glasfaseranbieters widerspiegeln.

Für den neuen Unternehmensauftritt entwickelte das Team von Tunnel23 den Markenclaim "So geht Glasfaser". Diese Leitbotschaft verweist einerseits auf das Kerngeschäft von öGIG und vermittelt gleichzeitig das innovative und richtungsweisende Selbstverständnis des Glasfaseranbieters. Darauf aufbauend hebt das neue Markenlogo mit seinem rot-weißen Erscheinungsbild vor allem den Österreichbezug des Unternehmens hervor.Darüber hinaus lässt sich das Visual flexibel in der Kommunikation verwenden, da die Logofläche anlassbezogen mit unterschiedlichsten Texturen und Motiven ausgefüllt werden kann. Zahlreiche Drucksorten wie Visitenkarten und Briefpapiere runden das stimmige Look and Feel des neuen Markenauftritts ab."Die Bereiche Innovation und Digitalisierung sind Teil der DNA von Tunnel23. Für unser Kreativteam war es daher einfach, sich mit diesen Zukunftsthemen zu identifizieren und sie in ein modernes, stimmiges Markenbranding zu übersetzen", erklärt Tunnel23-Geschäftsführer Diego del Pozo."Mit diesem neuen Corporate Branding bekommt öGIG ein modernes Erscheinungsbild, das unsere zentralen Visionen und Werte verkörpert. Der gelungene Markenauftritt bildet einen wichtigen Grundstein, um uns erfolgreich am Markt zu positionieren", hält Hartwig Tauber, Geschäftsführer der öGIG GmbH, fest.