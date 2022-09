C&A

C&A will seine Position als verbraucherorientierte, europäische Modemarke stärken.

Als wesentlichen Teil seiner Transformationsstrategie hat das Modeunternehmen eine neue Marken-Kampagne vorgestellt. Der Fokus der Neupositionierung liegt dabei auf Werten wie Qualität und Erschwinglichkeit sowie Nachhaltigkeit und Inklusion.

Mit der Botschaft "Du bist Du, Wir sind Dein Look dazu" ("You Do You & We Do The Fashion") will C&A seine Position als verbraucherorientierte europäische Modemarke stärken, die das Bedürfnis der Konsument:innen nach stilvoller und erschwinglicher Kleidung erfüllt. Gleichzeitig soll die Kampagne das kontinuierliche Engagement von C&A für Nachhaltigkeit und Inklusion unterstreichen. Die neue Markenstrategie wurde im Anschluss an eine Marktstudie entwickelt, für die das Unternehmen mehr als 14.000 Verbraucher:innen in sechs europäischen Ländern befragt hat.





Das Ergebnis: Gewünscht ist eine Marke, die Erschwinglichkeit, Nachhaltigkeit, Qualität und Stil vereint. "Wir sind auf unserem Weg zu einer modernen Modemarke einen entscheidenden Schritt vorangekommen", so Maik Kleinschmidt, Marketingleiter von C&A Europa. "In einer sich schnell verändernden Welt wollen wir eine vertrauenswürdige Marke sein, bei der Konsument:innen keine Kompromisse zwischen einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis sowie modernen und natürlichen Styles eingehen müssen."

