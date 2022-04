Der Salzburger Privatsender launcht eine neue nationale Media-Kampagne, die das Live-Sport-Angebot in den Mittelpunkt stellt.

"Der Beste Live-Sport kostenlos nur bei ServusTV und ServusTV On" lautet die Botschaft der neuen Werbeoffensive, die bis Mitte Mai über alle Kommunikationskanäle in Österreich verbreitet wird. ServusTV verweist dabei auf sein "in Umfang und Vielfalt einzigartiges kostenloses Live-Sportangebot, das rund 40 Produkte umfasst und von Publikumsschlagern wie der Formel 1, MotoGP und europäischem Spitzenfußball wie die Uefa Champions League bis hin zu Tennis, Segeln oder Mountainbiken reicht". Die Kampagne wurde von der Kastner Frankfurt GmbH kreiert, schließt Out of Home, online, Print, Radio sowie eigene ServusTV- und Partner-Kanäle mit ein.