Mit dem Claim „Macht die Natur zu eurer Bühne“ bewirbt Achensee Tourismus in ihrer neuen Kampagne das Urlaubsangebot in der Region rund um Tirols größten See. Ein Image-Video und eine breit angelegte Social Media-Kampagne stellen die Natur in den Mittelpunkt.

Achensee Tourismus

Mit der Social Media-Kampagne "Taktvoll" möchte Achensee Tourismus das Bewusstsein für die Umwelt und das richtige Verhalten in der Natur schärfen.

'Taktvoll' auf Social Media

Mit der neuen Kampagne wolle Achensee Tourismus "die Natur zur Bühne machen" und die klassische Sommerfriste "entstauben". Man könne, so Maria Wirtenberger, stellvertretende Geschäftsführerin von Achensee Tourismus, "mit der Sommerfrische, wie sie von früher bekannt ist, in Zeiten des Internets und Social Media nicht mehr punkten." In einem Image-Video und einer breit angelegten Social-Media-Kamapgne sollen die "spektakuläre Dynamik der Berge und Seen, die unser Alleinstellungsmerkmal ist, sowie individuelle Urlaubserlebnisse, die diese Bühne vielfältig bespielen, in den Mittelpunkt gerückt werden".Im Image-Video "Macht die Natur zu eurer Bühne" spielt eine junge Geigerin die Hauptrolle, die am Berg ihre eigene Naturbühne Achensee schafft. Mit der jungen Musikerin, die ein Nachwuchstalent der Eva Lind Musikakademie Tirol ist, soll nicht nur die atemberaubende Natur der Region beworben, sondern auch der Bogen zum vielfältigen Kulturangebot in der Region gespannt werden.Mit der breit angelegten Social-Media-Kampagne möchte Wirtenberger "daran erinnern, dass es nur gemeinsam, also im Takt, gelingen kann, den 'Lebens- und Erholungsraum Natur' auf den Bergen, in den Tälern und am See zu schützen", sagt sie. Dabei ist die Umsetzung der Kampagne informativ und amüsant gleichermaßen. Die 'Taktvoll'-Kampagne ist ganzjährig auf Social Media-Plattformen, wie Facebook, Instagram und YouTube zu sehen. Das aktuelle Video werde beispielsweise für die Bewerbung des Herbsturlaubs um Aufnahmen von Almabtrieben ergänzt. Für den Winter wird Achensee Tourismus ein neues Video drehen. Den Slogan behalte man weiterhin bei.