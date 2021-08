Neu in Graz: 'Alfies'-Bestellung via Plakat

Der Online-Supermarkt schlägt nun auch in Graz auf – und will mit Riesen-QR-Codes das Ordern einfach machen.

Obscura

Die Grazer können somit direkt über Plakat oder Citylight bestellen. Mit Türhängern, Bim-Branding, Online-Werbemitteln und einer Promotion in Kooperation mit Römerquelle soll ebenso Lust auf den Newcomer der Stadt gemach werden.

Der „Dein kein Bock auf Supermarkt-Supermarkt“ erweitert sein Liefergebiet um die nächstgrößte Landeshauptstadt, nämlich Graz. Von Obscura kommt die Kampagne dazu, die schon letztes Jahr in Wien gelauncht wurde.Von daheim Kaufen statt Einkaufen sei ein wachsender Trend, der in der Bevölkerung nicht zuletzt aufgrund der Pandemie immer mehr Anklang finde, argumentiert die Wiener Agentur Obscura. Alfies liefert innerhalb einer Stunde Lebensmittel, Getränke und Drogerieprodukte, so das Versprechen.„Wenn Einkaufen so einfach und bequem geht, findet man immer einen Grund, lieber bei Alfies zu bestellen, als in den Supermarkt zu gehen: zu busy, zu gemütlich, zu Badewetter, zu Sonntag oder einfach zu zach… hunderte Gründe, die auf den Werbemitteln humorvoll thematisiert werden“, so die Botschaft der Kampagne. Diese wurde zum Roll-out des digitalen Supermarktes in Graz nun weiterentwickelt – „mit dem digitalsten Feature seit es Plakate gibt: Riesen-QR-Codes“.