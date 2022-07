Im Juni wurde erstmals der Green Marketing Award vergeben. HORIZONT hat bei den Siegern und Shortlist-Nominierten nochmal nachgefragt: Welche Idee steckt hinter ihren Projekten? Welchen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz kann Marketing eigentlich leisten? Und wie wollen sie mehr Bewusstsein in Politik und Gesellschaft schaffen?

Johannes Holzleitner, Geschäftsführer Interspar: "Als bislang einziger großer Lebensmitteleinzelhändler in Österreich bietet Interspar unverpackte und lose Bio-Lebensmittel zum selber Abfüllen an. Es gibt über 40 Produkte in Bio-Qualität wie beispielsweise Pasta, Müslis, Nüsse sowie Hülsen- und Trockenfrüchte zum Selbstabfüllen. Von Zuhause mitgebrachte oder im Markt erhältliche Behälter können ebenso mit der gewünschten Menge befüllt werden, wie kostenlos bereitliegende Interspar-Papiersackerl. Die Abfüllstation bietet eine weitere Möglichkeit bei Interspar auf Plastik zu verzichten."





1. Platz in der Kategorie "Think Different": Interspar 'unverpackt'