Zum heutigen World Earth Day launcht der Wassersprudler-Hersteller eine emotionale Video-Kampagne.

SodaStream - Earth Day 2020

Der Schutz unseres Planeten soll gerade auch in der schwierigen Corona-Zeit nicht vergessen werden - so die Message des Videos. Dieses ist ab sofort auf YouTube und allen anderen Social-Media-Kanälen von SodaStream zu sehen. SodaStream CEO Eyal Shohat: "Wir alle versuchen gerade, die aktuellen Herausforderungen so gut es geht zu meistern. Wenn wir Covid-19 hinter uns gelassen haben, hoffe ich, dass die Menschheit auch sorgsamer mit dem Planeten umgehen wird, auf dem wir leben."Gemäß dem unternehmenseigenen Leitbild "Gut für Dich, gut für die Umwelt" will der Wassersprudler-Hersteller bis 2025 weltweit 67 Milliarden Einwegflaschen einsparen. Auch bei der Produktion der Sirupflaschen gibt SodaStream ein nachhaltiges Versprechen: Bis 2021 sollen diese komplett von Plastik auf recycelbares Metall umgestellt werden. Damit will man laut eigenen Angaben in den nächsten fünf Jahren noch einmal rund 200 Millionen Einwegplastikflaschen vermeiden.