Die Fachmarktkette für Tierbedarf und Tiernahrung und Rewe Touristik bieten auf dem neuen Reiseportal fressnapfreisen.at Urlaubs-Packages für Reisen mit Hund an.

In über 100 Hotels finden sich Angebote wie eigene Hundebetten, Hunde-Tankstellen, eingezäunte Hundewiesen, Activity-Trails oder Gassi-Services, heißt es in einer Aussendung.



Gerhard Resinger, Direktor Marketing & Purchase von Fressnapf Österreich sieht in der neuen Radiokampagne das richtige Instrument um die neue Marke positiv und vor allem auch nachhaltig bei den Kunden bekanntzumachen und zu verankern. "Wir begleiten die Marke Fressnapf in Österreich bereits seit einigen Jahren im Radio. Das emotionale Thema Haustiere ist perfekt geeignet für dieses Medium. Diesen Werbeauftritt noch um das Thema Reisen zu erweitern, war für uns besonders spannend, weil es darum geht, sich von der Vielzahl der herkömmlichen Radiospots der großen Reiseanbieter abzuheben", so

Zusammen mit der Hörfunkagentur radio:works ist aktuell ein neuer Spot für Fressnapf Reisen nach dem Motto "Ob relaxen am Strand oder mit den Pfoten im Bergsee" on air.Ab sofort können die tierischen Reisen gebucht werden, Urlaubsstart ist dann ab Juni 2021. Hundebesitzer können sich auch in allen Fressnapf-Filialen rund ums "Reisen mit Hund" beraten lassen.