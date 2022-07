Die neuen Radiospots des Immobilienanbieters widmen sich dem Thema "entspannt wohnen."

Miet, Miet, Miet statt Mietz, Mietz, Mietz heißt es in dem neuen Radiospot der Buwog. Die Frauenstimmme spricht nämlich nicht mit der Katze, sondern von "verlockenden Mietangeboten." Die Sommerkampagne wurde von der Radioagentur radio:works kreiert und umgesetzt und widmet sich dem Thema "enspannt wohnen." Ein weiterer Spot handelt von einem Jungen, der zum Geburtstag eine Trompete und ein Schlagzeug geschenkt bekommt - der Nachbar ist wenig begeistert. "Sie suchen eine neue Wohnung", heißt es dann aus dem Off. „Unsere Spots sorgen mit einem Augenzwinkern für eine sehr lebendige, direkte Ansprache. Das Thema 'Wohnen und Glück' ist sehr persönlich und emotional und sehr nah am Menschen dran - da gibt es kein besseres Medium als Radio. Nirgendwo kann man mit kleinem Aufwand so große Geschichten aus dem Leben erzählen", sagt radio:works-Geschäftsführer Peter Mathes. Die Kampagne läuft ab sofort auf ausgewählten Privatsendern und auf Ö3 österreichweit. Auf www.radioworks.at gibt es die Spots zum Reinhören.