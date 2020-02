Die VGN ist in diesem Jahr nicht nur Mediapartner von NÖM, sondern auch für die Produktion der neuen Printkampagne verantwortlich.

Nach der erfolgreichen Kooperation im Jahr 2019 wurde die Zusammenarbeit zwischen NÖM und VGN im Jahr 2020 noch vertieft. "Wir hatten schon letztes Jahr im Herbst eine Idee für unsere neue Printkampagne und als wir diese mit dem VGN Team rund um Dietmar Zikulnig besprochen haben, war bald klar, dass wir auch die Produktion mit Ihnen machen werden", erklärt Erik Hofstädter, Leiter Strategie, Marketing und Innovation der NÖM AG.Die neue Kampagne, welche die 100% rePET Milchflasche von NÖM in den Fokus stellt, wurde von Jürgen Knoth fotografiert und von Andreas Musill, VGN Creation/Creative Director, umgesetzt. Dietmar Zikulnig (VGN) ergänzt: "Für uns ist es schön zu sehen, dass Marken wie NÖM, deren Qualitätsstandard beim Marketing so hoch ist, uns als Partner für die Produktion auswählen. Das zeigt uns, dass wir hier am richtigen Weg sind und in Zukunft noch viel Potential haben."Die ersten drei Sujets werden ab Ende Februar in diversen Magazinen zu sehen sein und werden neben Print auch für anstehende City-Light-Kampagnen genutzt.