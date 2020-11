Marketing Club Österreich

Amtsübergabe: Georg Wiedenhofer (links) tritt nach sechs Perioden an der Spitze ab, Andreas Ladich übernimmt den MCÖ als Präsident.

Georg Wiedenhofer übergibt die MCÖ-Präsidentschaft an Andreas Ladich, der auch in schwierigen Zeiten den Stellenwert von Bildung und Innovation betonen will.

Georg Wiedenhofer übergibt die MCÖ-Präsidentschaft an Andreas Ladich, der auch in schwierigen Zeiten den Stellenwert von Bildung und I