'StrahlendER GO!' lautet das Motto für die Ergo-Zahnersatzversicherung, die mit Heimat Wien ein Lächeln in allen Kanälen verbreiten will.

Nach der privaten Unfallversicherung "AktivER GO!" und der Kfz-Versicherung "MobilER GO!" stellt Heimat Wien nun die Zahnersatzversicherung ins Rampenlicht des Kampagnenkonzeptes. Im Fokus steht „das lückenlose Lächeln, das die einzige eigenständige Zahnersatzversicherung ohne teure Hauptversicherung garantiert“, so das Versprechen. Ergo Zu sehen und hören ist die Kampagne im Bewegtbild, auf OOH und DOOH, online sowie im Hörfunk.