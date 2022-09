Unter dem Motto 'Crafted in Japan' entwickelte und produzierte die Agentur die europaweite Launch-Kampagne für das neue Aushängeschild von Mazda.

18 Bewegtbild-Assets, über 50 Fotomotive und digitale Maßnahmen sollen dem neuen Hybrid-Modell von Mazda eine Bühne bieten. Im Zentrum der Kampagne steht dabei ein 30-sekündiger TV-Spot, bei dem Daniel de Viciola Regie führte."Mit 'Crafted in Japan' gelingt kommunikativ ein ebenso großer Schritt wie mit dem Mazda CX-60 Plug-In Hybrid selbst. Die Botschaft und die entsprechende Inszenierung streichen hervor, was Mazda schon immer ausmacht: Die Verbindung aus japanischer Handwerkskunst, bestem Fahrgefühl und innovativen Technologien. Genau das spiegelt sich auch in der europaweiten Launch-Kampagne wider", ist Alexander Hofmann, Executive Creative Director Scholz & Friends Wien, überzeugt.

Die integrierte Kampagne beinhaltet neben dem TV-Spot unter anderem Pre-Rolls und Social-Media-Maßnahmen, Print und OOH-Motive sowie Display Banner. Der Rollout erfolgt in 22 Märkten in Europa. "In einem in ganz Europa hart umkämpften Feld, ist es wichtig, anders zu sein als die Konkurrenz. Das gelingt sowohl dem neuen Mazda CX-60 Plug-in Hybrid als auch der dazugehörigen Launch-Kampagne. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben", sagt Matthias Kasperek, Team Lead Marketing Assets bei Mazda Motor Europe, abschließend.