Den Launch des neuen Burgers begleiten die Kreativteams der McDonald’s-Agenturen DDB (Leadagentur), Virtue (Content & Social Media), Stargate Group (Launch-Event) und currycom (PR, Influencer Relations) mit einer channel-spezifischen kollaborativen Kampagne.

Herzstück des Burgers „McPlant” ist ein pflanzliches Patty von Beyond Meat, das eigens für McDonald’s entwickelt wurde. Mit McDonald’s Österreich sei man der erste Markt weltweit, in dem der Burger mit pflanzenbasierten Patty in Kooperation mit Beyond Meat flächendeckend ausgerollt werde, so Sonja Dirnböck, Head of Marketing für die Bereiche Food, Family, Brand Extensions und Delivery bei McDonald’s Österreich. „Unsere kreative Agentur-Taskforce stand dabei vor einer ganz besonderen Aufgabenstellung: mit dem McPlant alle Burgerfans anzusprechen, die sich trauen, etwas Neues auszuprobieren – beispielsweise FlexitarierInnen, die neugierig auf pflanzliche Alternativen sind und diese auch in die eigene Ernährung einbauen möchten.“



Mit auf Plakatwänden und City Lights eingesetzten Sujets soll die Kampagne derzeit in ganz Österreich für Awareness sorgen und kommt auch in allen McDonald’s-Restaurants vor Ort zum Einsatz.

„Green Carpet”-Medien und Influencer hatten schließlich am 16. August die Gelegenheit, den McPlant beim Pre-Tasting im McDonald’s-Restaurant Rotenturmstraße in Wien vor dem offiziellen Launch zu verkosten. Unter der Leitung der Stargate Group wurde das Restaurant in einen "Urban Jungle" verwandelt, currycom verantwortete die PR-Begleitung.

„Late but great" lautet zudem die Storyline, die den Launch parallel dazu auf den owned Social-Media-Kanälen begleitet – eine bewusste Anspielung darauf, dass McDonald's nicht das erste Unternehmen ist, das auf eine Alternative mit pflanzenbasiertem Patty setzt. Die Kern-Botschaft: „Es kommt nicht darauf an, ob man als erstes einen Trend aufgreift – wichtiger sind beste Qualität und Geschmack". Als Beispiel greift Virtue in einem Video einen inzwischen veralteten Social-Media-Trend auf – die Mannequin-Challenge.