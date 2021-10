Kunstinstallation: Burning Man meets A1

Kunstinstallation "Schrödinger's Rat" machte bei A1 Station und hat beim Burning-Man-Festival 2022 ihren großen Auftritt.

Eine weite Reise hat "Schrödinger's Rat" bereits hinter sich. Im September war die Kunstinstallation, die beim Burning-Man-Festival in Nevada 2022 als erstes österreichisches Werk ihren großen Auftritt haben soll, beim Ars Electronica Festival in Linz zu sehen. Diese Woche machte sie im der Zentrale von A1 und die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft. Ende Oktober wird die Installation nach San Francisco überstellt. A1/APA-Fotoservice/Juhasz In Kombination mit der immersiven Audio Installation von Zanshin (Gregor Ladenhauf) bietet die begehbare Skulptur des Wiener Architekten und Designers Philipp Blume einen kleinen Einblick in die wundersame Welt der Quantenmechanik – jedoch in einer Umkehrung des berühmten Gedankenexperiments Erwin Schrödingers. Eine überdimensionierte Katze beobachtet die Quantenwelt im Inneren einer begehbaren Holzbox. Die Gäste werden mit Fragen nach der eigenen Existenz im Spannungsfeld von Wahrnehmung und Technologie konfrontiert. A1/APA-Fotoservice/Juhasz „Wir freuen uns Schrödinger’s Rat bei uns im Headquarter zeigen zu können – die Installation regt zum Mitmachen und Nachdenken an und setzt sich damit auseinander, wie Technologie unsere Sinne anregt. Gratulation zu dieser Pionierarbeit!", so A1 Group CEO Thomas Arnoldner. Auch Rainer Newald, Generalsekretär der ÖAG zeigte sich begeistert: „Schrödinger’s Rat ist eine tolle Interpretation von Erwin Schrödingers Gedankenexperiment. Sie macht Lust darauf, selbst mal zum Festival zu fahren",