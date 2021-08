Michael Zöller, Vice President and Head of CE von Samsung Electronics Austria; Taeho Park, President Samsung Electronics Austria and Switzerland und Wolfgang Bergmann, wirtschaftlicher Geschäftsführer der Galerie Belvedere (v.l.)

Mit dem Leitmotiv 'Kunst ist für alle' stellt die Österreichische Galerie Belvedere eine Auswahl seiner berühmtesten Kunstwerke im Samsung Art Store zur Verfügung.

Der Art Store ist exklusiv auf dem Fernseher The Frame verfügbar. Seine Sammlung verfügt über 1.500 Kunstwerke aus 42 verschiedenen Ländern. So reiht sich das Österreichische Belvedere in die Liste von





Kunst- und Kulturinstitutionen, wie etwa dem Prado Museum in Madrid, dem Tate Modern in London, dem Van Gogh Museum in Amsterdam, dem Hermitage State Museum in St. Petersburg, dem Lumas in Hamburg oder dem Albertina Museum in Wien. "Dieses Projekt zeigt, wie befruchtend die Kooperation von Wirtschaft und Technologie mit Kunst und Museen für alle Beteiligten sein kann. Gemeinsam ermöglichen wir es, Kunstwerke einem internationalen Publikum näher zu bringen – und setzen damit einen weiteren Schritt in unserer Überzeugung: Kunst ist für alle! Der Trend zur Digitalisierung und die Möglichkeiten, die Samsung bietet, kommen uns dabei zugute. Natürlich gilt weiterhin: Der Besuch des Originals ist durch nichts zu ersetzen. Der Samsung Art Store macht auch richtig Appetit darauf", ergänzt Wolfgang Bergmann, wirtschaftlicher Geschäftsführer der Galerie Belvedere, abschließend.

"Der Kuss" von Gustav Klimt, die "Hauswand" von Egon Schiele oder "Blühender Mohn" von Olga Wisinger-Florian sind einige der Werke, die auf einem Samsung The Frame TV in die Wohnzimmer in aller Welt Einzug halten sollen. So will Samsung mit The Frame und dem dazugehörigen Art Store einem breiten Publikum ein virtuelles Museumserlebnis in den eigenen vier Wänden ermöglichen.Taeho Park, Präsident Samsung Electronics Austria GmbH zeigt sich erfreut: "Seit der Einführung von The Frame im Jahr 2017 hat Samsung einen vielfältigen Katalog mit Kunstwerken aus der ganzen Welt für den Art Store kuratiert. Mit dem Österreichischen Belvedere verbindet uns der Anspruch Kunst so vielen Menschen wie möglich verfügbar zu machen. Denn auch beim The Frame ging es von Anfang an auch um die Demokratisierung der Kunst – diese in die Wohnzimmer der Konsumentinnen und Konsumenten zu bringen, sie entdecken und sich inspirieren zu lassen."