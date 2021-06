Wer sich einen Beko-Kühlschrank mit HarvestFresh-Technologie zulegt, erhält ein halbes Jahr lang Obst- und Gemüseboxen von ICH+ kostenlos dazu.

Mitte Juni startet Benko eine zweimonatige Werbekampagne auf Online-Kanälen und Social Media, bei der die HarvestFresh-Funktion der Kühlschränke beworben wird. Diese sorgt mit Grün-, Blau- und Rot-Tönen in der Beleuchtung für einen künstlichen Lichtzyklus, wodurch Obst und Gemüse länger haltbar bleiben. Infofolder und ein Werbevideo erklären diese Funktion. Damit aber nicht genug: Wer zwischen 15. Juni und 15. Juli 2021 einen Kühlschrank mit dem Feature kauft, erhält Obst- und Gemüseboxen von ICH+ im Gegenwert von 120 Euro für sechs Monate lang kostenlos dazu.



"Wir haben uns hier ganz bewusst für eine Kampagne entschieden, die sowohl das Feature HarvestFresh als auch gesunde Ernährung in das Zentrum rückt. So bieten wir unseren Kunden nicht nur einen Kühlschrank, der für längere Frische sorgt, sondern liefern nun frisches Obst und Gemüse gleich dazu. Mit ICH+ haben wir dafür einen starken Partner gefunden, der wie Beko für Qualität steht, auf Frische setzt und daher einfach perfekt passt", so Philipp Breitenecker, Head of Marketing bei Beko Austria.Dazu Patricia Kaiser, Gesellschafterin von ICH+: "Gute Partnerschaften haben große Gemeinsamkeiten: Bei Beko und bei uns von ICH+ ist das das gemeinsame Engagement für gesunde Ernährung. Wir wollen den Griff zu frischem und hochwertigem Obst und Gemüse so einfach wie möglich machen. Und packen dafür nur das Beste der Natur in unsere ICH+ Boxen. Wir liefern Gesundes an jede Adresse – plastikfrei und Co2-neutral. Und dank der HarvestFresh-Technologie von Beko bleibt das Wertvollste für unsere Gesundheit noch länger frisch."