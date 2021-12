Die Wiener Agentur Spießer & Spinner kreierte den etwas anderen Weihnachts-Krimi-Podcast für die Traditions-Bäckerei Ströck.

Agenturseitig ist es nach „Ist hier noch frei?“ für die ÖBB die zweite Podcast-Produktion. Die Herangehensweise sei in diesem Fall jedoch anders: Mit den populären True Crime-Formaten im Hinterkopf, entwickelte Spießer & Spinner eine Idee zu einem ähnlichen (aber fiktiven) Podcast, der die gesamte Familie ansprechen soll. Nach der Ideation zu Kommissar Kex musste der kleine Detektiv erst designt werden – vom Charakter bis zum Look. Mithilfe des Autors Claudio Polzer wurde eine Geschichte rund um den Kommissar entwickelt, die immer wieder das Wiener Stadtbild miteinbezieht. „Die Hörer:innen können so im warmen Zuhause ihre (Ströck-)Kekse genießen, während sie mit dem Podcast einmal durch die winterliche Innenstadt reisen“, so die Idee.

Von Landingpage bis Instagram-AR

Tätersuche mit Werner Gruber, Gerda Rogers und Co.

„Meine Enkerln lieben es, mit uns in der Vorweihnachtszeit Kekse zu backen, zu naschen und Geschichten erzählt zu bekommen. Heuer können wir unsere eigene Ströck-Weihnachtsgeschichte erzählen, mit den köstlichen Stars – unseren Weihnachtskeksen – im Mittelpunkt“, schildert sich Ströck-Geschäftsführerin Gabriele Ströck.Nach dem Kampagnenstart im November wurde an den folgenden vier Freitagen jeweils eine Episode ausgestrahlt. Diese wurden immer von einem Gewinnspiel mit Ströck-Goodie-Packages begleitet. Alle Informationen dazu sowie zu Kampagne und Podcast gibt es auf der kampagneneigenen Landingpage kommissarkex.at . Bis zur finalen Folge tauchte der junge Kommissar immer wieder in eigens dafür produzierten Assets auf eigenen Social-Media-Kanälen sowie auf dem eigenen Instagram-Account ( @kommissar.kex ) auf, inklusive Jump-and-Run-AR-Filter. Der Filter wird durch Blinzeln gesteuert und besitzt einen Counter der festhält, über wie viele Hindernisse man gesprungen ist. Abseits davon wendet sich Ströck (durchaus kreativ) an die junge Zielgruppe auch gerne mit dem eigenen Magazin Bröselpost.Der Kommissar ist Keksdieben auf der Spur, die in immer mehr Ströck-Filialen zuschlagen und Kekse klauen. Auf der Suche nach dem Täter erhält Kommissar Kex Unterstützung von Physiker Werner Gruber, Astrologin Gerda Rogers und TV-Moderatorin Christina Karnicnik. Gelesen wird das Podcast-Abenteuer von Schauspieler Gregor Seeberg.