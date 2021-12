Eine Auswahl der emotionalsten und skurrilsten Weihnachtsspots, die heuer über die internationalen Screens liefen.

Der Weihnachtsfilm von Amazon Prime handelt von einer sehr ungewöhnlichen Freundschaft. Eine Hyäne wird von ihren Artgenossen im Gehege gemobbt, der eher grummelige Zoowärter lässt sich schließlich erweichen und nimmt sie mit zu sich nach Hause. Sie gehen gemeinsam ins Restaurant, besuchen den Weihnachtsmann in der Mall, treffen Vorbereitungen für die Feiertage. Was die beiden verbindet: das gemeinsame Filme- und Serienschauen, immer begleitet von dem schrillen Lachen der Hyäne.





Die britische Supermarktketteverzichtet heuer in ihrem Weihnachtsspot auf große Emotionen und Storytelling und sagt, wie’s ist: Das Beste an Weihnachten ist doch eigentlich das Essen. Die Protagonistin führt durch die typischen Feiertagsszenarien – gemeinsames Singen, Weihnachtsfilme schauen, Geschenke auspacken. Alles ganz ‚lovely‘ und ‚pure joy‘, zu allem gibt es aber ein bestimmtes Weihnachtsgericht, natürlich bei Waitrose erhältlich, das sie einfach noch viel mehr genießt, denn ‚the best bit of christmas is the food.‘

Die Weihnachtszeit ist ja eine Zeit des Miteinanders. Schneemänner können da jedoch nur bei Minusgraden teilhaben. So auch der aus dem Spot des Telekommunikationsunternehmen: Der Schneemann wartet auf den nächsten Winter, während die Kinder vor seinem Fenster zu jeder Jahreszeit gemeinsam spielen. Er füttert seine Schneekatze, hat Video-Calls mit anderen Schneemännern, wird zunehmend frustriert. Bis seine Wetter-App ihm schließlich einen Schneealarm sendet und er endlich wieder mit den Kindern draußen sein kann.‚When Harry meets Santa‘ heißt der Spot von, der norwegischen Post. Harry überrascht Santa, als dieser ihm Geschenke unter den Baum legt. Nun wartet er jedes Jahr darauf, Santa wiederzusehen; die beiden reden, lachen, verlieben sich ineinander. Nur: Santa muss Geschenke verteilen. Auch heuer wartet Harry – bis eine Posten-Mitarbeiterin ihm an der Tür seine Geschenke überreicht. Santa erscheint und erklärt, er habe sich Hilfe geholt, um mehr Zeit mit Harry verbringen zu können. Mit dem Spot will Posten das 50. Jubiläum der gesetzlichen Gleichstellung Homosexueller in Norwegen in 2022 feiern.In dem Spot des Schweizer Handelsunternehmensorgt heuer die Drohne Robin für das große Weihnachtswunder. Robin soll Einkäufe an zwei Häuser ausliefern. Zunächst an eine ältere Frau, die alleine daheim sitzt und um ihren Mann trauert, dann an eine Familie ein paar Häuser weiter, die sichtlich glücklich den Weinachtsbaum schmückt. Die Drohne nimmt deren Sackerl aber einfach wieder mit und stellt sie der einsamen Dame vor die Tür, welche sich direkt auf den Weg macht, um der Familie die vertauschte Lieferung vorbeizubringen. Diese lädt die Nachbarin natürlich zum gemeinsamen Weihnachtsfeiern ein.