Wie richtiger Content zum richtigen Zeitpunkt zu qualifizierten Leads führt, diskutierten die Marketingexpert:innen der Österreichischen Marketing-Gesellschaft (ÖMG), der Cope-Group und der APA bei einer Kooperationsveranstaltung.

Eine höhere Disziplin ist die Marketing-Automation . Mit ihr lassen sich Interessent:innen sukzessive in qualifizierte Leads und schließlich in Käufer:innen wandeln. Laut Daum führen 100.000 Visits auf der Website zu vier Kaufabschlüssen. Auch im Storytelling gibt es einen neuen Ansatz, mit Daten zu arbeiten. Das können Infografiken oder auch exotischere Ideen wie die Verwendung von GPS-Daten der Kund:innen sein. Florian Kraft, Interim-Director für Digital Customer Management bei A1, hält Marketing-Automation für sehr sinnvoll: " Wir haben bei A1 Marketing-Automation eingeführt, um mehr Emotion und Beziehung einzubringen. Wir verwenden die Daten, um langbestehenden Kund:innen Empfehlungen auszusprechen, wie sie ihre Produkte besser nutzen, oder um ihnen Angebote zu legen."

Social Media Listening & Monitoring wird noch sehr wenig genutzt, obwohl es nicht teuer ist. Mein Tipp ist, es einfach auszuprobieren. Wenn man den richtigen Content zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Touchpoints platziert, wird man gute Leads erzeugen", so Daum.