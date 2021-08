Bis in den Herbst hinein wird die Impfkampagne des österreichischen Handels "Wir handeln gemeinsam. Wir impfen gemeinsam." bei rund 1.200 niedergelassenen ÄrztInnen bundesweit ausgespielt, um noch mehr Menschen zu erreichen. Dies erfolgt in Kooperation mit y-doc Wartezimmer TV. Michael F. Richter, Geschäftsführer und Inhaber von y-doc Wartezimmer TV, freut sich, den Handelsverband unterstützen zu können. y-doc vermarktet zusätzlich zum eigenen Screen-Netz auch die Werbeplätze bei relevanten Marktbegleitern sowie in Apotheken. Mit Screens bei insgesamt rund 2.000 Ärzten sowie mit 240 Ambulanz-Screens werden laut eigenen Angaben monatlich über 4 Millionen Brutto-Kontakte beziehungsweise 42 Prozent aller PatientInnen erreicht.

Spot der Impfkampagne