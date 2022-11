Die Moderatorin und Unternehmerin ist das neue Testimonial für die Spülmaschinen-Tabs aus dem Hause P&G.

Schneider leiht dem „Fairy Platinum Plus“ und den „Fairy All-In-One“-Tabs ihr Gesicht. „Ich bin viel unterwegs und brauche Produkte, auf die ich mich zu hundert Prozent verlassen kann. Die Fairy Tabs bieten in puncto Geschirr die effizienteste Lösung, mit der ich gleichzeitig die Umwelt schonen kann. Eine klare Win-Win-Situation, und ich freue mich, die Marke unterstützen zu dürfen“, schildert Schneider, die unter anderem wochentags im ORF mit ihrer Sendung "Silvia kocht" zu sehen ist.



Ein Mix aus Pulver zur Entkrustung sowie ein „dreifacher Gel-Booster bei Fairy Platinum Plus bzw. ein zweifacher Gel-Booster bei Fairy All-In-One“ sollen leistungsstarke Reinigung bereits beim ersten Spülgang bringen, so das Versprechen, auch bei niedrigen Temperaturen und im Öko-Modus.

Cross-mediale Kooperation

Im Rahmen der Zusammenarbeit werde Schneider die Fairy-Produkte auf ihrem Instagram-Kanal sowie in ihrem Magazin „Frag Silvia“ vorstellen. Mit Challenges, in denen sie die Tabs mit besonders schmutzigem Geschirr auf die Probe stellt, wolle sie ihre Online-Community unterhalten. Im Rahmen unserer Forschung haben wir erkannt, dass der größte Teil des ökologischen Fußabdruckes durch den Spülgang selbst entsteht. Deshalb wollen wir gemeinsam mit Silvia Schneider bestehende und potenzielle Konsument:innen auf die Vorteile unserer innovativen Qualitätsprodukte aufmerksam machen. Die Zusammenarbeit beruht unter anderem auf der gemeinsamen Begeisterung für Sauberkeit in der Küche und wir freuen uns sehr über die neue Markenbotschafterin in Österreich“, erläutert Christian Zimlich, Country Manager bei P&G Österreich.