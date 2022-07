App auf die Straße: Österreichs Autobahnerhalter will Kunden beim Reisen informieren. Die Agentur Wien Nord Serviceplan lieferte die seit Juli laufende Kampagne dazu.

Kurzinfos für reibungslose Fahrt

Um österreichweit Bewusstsein für das neue Angebot zu schärfen, wird aktuell die Kampagne via Plakat, Hörfunk, Social Media und in Digitalformaten umgesetzt. Dabei heißt es nicht nur "App in die Arbeit", sondern auch passend zur Reisesaison: "App in die Berge", "App in den Urlaub" und "App nach Hause".Petra Mödlhammer, ASFINAG Leiterin Marketing und Kommunikation, sieht diese Komponente als entscheidend an: "Gerade in der Urlaubszeit, wenn viele Urlauber:innen aus Österreich und dem Umland auf den Straßen unterwegs sind, ist es wichtig eine reibungslose Fahrt zu ermöglichen. Mit der Kampagne zeigen wir abermals auf, dass für uns eine gute Fahrt für alle Verkehrsteilnehmer:innen im Vordergrund steht." Leopold Kreczy, Creative Director von Wien Nord Serviceplan ergänzt: "Die größte Herausforderung bestand darin, die ganzen Informationen so auf den Punkt zu bringen, dass sie auch auf einem Autobahnplakat erfasst werden können und trotzdem eine Idee haben, die auch im Vorbeifahren hängen bleibt."