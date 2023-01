Der nationale Radiosender will seine Hörer:innen zu Beginn des Jahres mit einem Gewinnspiel belohnen. Die neue Kampagne bleibt der kunterbunten CI treu und wurde in Zusammenarbeit mit der Gewista umgesetzt.

Slogans wie "easy peasy" oder "tanz aus der reihe" und der national breit aufgestellte Mediamix sollen zeigen, dass kronehit auch 2023 weiterhin bunt und kreativ bleibt. Neben Bogen-Plakaten und City Lights sollen auch die Sonderwerbeformen in Form von gebrandeten Wartehäuschen an prominenten Standorten Wiens ins Auge stechen – alles in Kombination mit einem Gewinnspiel für die Passant:innen.