Klarna

Riesenposter als Blickfang

Die neue Marketingkampagne des schwedischen Zahlungsanbieters zelebriert 'Guilty Pleasures' rund ums Thema Shopping. Die Kampagnenwelt mit sechs Motiven will zeigen, dass auch die verrücktesten Vorlieben oder Verhaltensweisen niemals 'over the top' sein können.