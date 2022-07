Burger King wird vegan - zumindest in Teilen.

Seit 12. Juli läuft die von Jung von Matt Donau kreierte Kampagne 'Normal, oder mit Fleisch?' für Burger King. Die Fast Food-Kette bietet Whooper & Co ab sofort - der Meat-Variante gleichgestellt - auch auf pflanzlicher Basis an. Ein Experiment.

"Flexitarische Ernährung ist ein wachsendes Grundbedürfnis unserer Gäste. Wir von Burger King machen fleischlosen Genuss zur festen Größe auf unserer Karte, denn Fleisch ist nicht mehr für alle Menschen selbstverständlich. Mit der provokanten Frage 'Normal, oder mit Fleisch?' wollen wir demonstrieren, dass wir unsere Gäste und ihre Bedürfnisse ernst nehmen. Denn ab sofort servieren wir fast unser gesamtes Sortiment auch auf pflanzlicher Basis", so Jan-Christoph Küster, Chief Marketing Officer der TQSR Group, dem österreichischen Masterfranchise der Burger-Marke. Man wolle so "die gesellschaftliche Diskussion anregen und zeigen, dass pflanzliche Alternativen zum Verwechseln ähnlich schmecken".



In einem Restaurant am Wiener Margaretengürtel hat der Fast-Food-Gigant die neue Philosophie bereits ausgetestet. Pflanzliche Produkte waren das neue Normal. Wer bestellte, ohne einen "fleischlichen" Sonderwunsch zu äußern, bekam einen Burger auf pflanzlicher Basis.

Die begleitende Kampagne läuft seit dem 12. Juli unter dem Kampagnenmotto "Normal, oder mit Fleisch?" überall in Österreich und in sozialen Medien. Online löste die Fragestellung bereits hitzige Diskussionen aus. Das zugehörige Kampagnenvideo auf Instgram und Youtube generierte innerhalb des ersten Tages unter dem Hashtag #normalodermitfleisch schon knapp 20.000 Views Entwickelt wurde das Experiment von Jung von Matt Donau, der kreativen Lead-Agentur Burger King in Österreich.