Sie verantwortet damit die interne und externe Kommunikation des Multipartnerprogramms.

Seit Mitte April fungiert Therese Bauer als neue Pressesprecherin des jö Bonus Clubs, dem insgesamt 17 Partnerunternehmen angehören. Sie verantwortet damit die interne und externe Kommunikation des Programms. „Der jö Bonus Club und seine Themen umfassen viel mehr als die Vorteilskarte selbst. Ich freue mich darauf, für ein österreichisches Unternehmen mit viel Innovationskraft in einer Zukunftsbranche tätig zu sein,“ sagt Bauer. Die 47-Jährige arbeitete zuletzt als selbstständige PR-Beraterin in Österreich und Spanien, war unter anderem für Austria Tabak und OMV im Bereich Corporate Communications und Corporate Affairs tätig.



„Wir freuen uns, mit Therese Bauer eine erfahrene Kommunikationsexpertin an Bord geholt zu haben, und werden so die Bedeutung des jö Bonus Clubs für den heimischen Handel sowie unsere technologischen Errungenschaften wie jö & Go, die für bessere Einkaufserlebnisse sorgen, noch sichtbarer machen können", sagen die jö-Geschäftsführer Hanna Maier und Mario Günther Rauch.