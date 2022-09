Auf einmal wurden die USA der größte Markt für Jägermeister: Der Westeuropa-Manager sowie der heimische Vertriebspartner im Exklusiv-Interview über Glücksfälle wie ,Flying Hirsch‘ und die Toten Hosen, hochprozentige Konkurrenz, die ,Miss Arschgeweih‘-Wahlen sowie das Wegkommen vom reinen Sauf-Image.

HORIZONT: Jägermeister wurde 1934 in Wolfenbüttel gegründet – und ist mittlerweile weltweit beliebt. Was brachte den internationalen Durchbruch?

Jörg Staege: Der „eine“ richtige Durchbruch ist schwer auszumachen. Schon früh haben wir innovative Wege eingeschlagen, immer mit Menschen, die den Mut dazu hatten. Angefangen bei Günther Mast, der in den 70er- und 80er-Jahren den Hirschkopf auf das Trikot von Eintracht Braunschweig setzte – und den Startschuss für die Bandenwerbung. 1996 brachte – allerdings nicht unternehmensgetrieben – Campino mit den Toten Hosen „Zehn kleine Jägermeister“ heraus, was nochmal einen Schub brachte. Wir achten immer auf den engen Umgang mit unserer Zielgruppe, darauf, den Zeitgeist zu treffen – und bestenfalls mitzugestalten.



Dass so eine Band so einen Song so erfolgreich über das eigene Produkt veröffentlicht, ist ein besonderer Glücksfall, der wohl nicht oft passiert.

Staege: Allerdings. Wir sind mit Campino auch immer noch verbunden. Nach „Zehn kleine Jägermeister“ ging es dann für uns los mit einer konsequenten Markenverjüngung. Möchte man also von einem Durchbruch sprechen, so sind es die Jahre 2000 bis 2010, als auf einmal die USA der größte Markt wurden.